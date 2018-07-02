Древний некрополь археологи нашли на стройке трассы «Таврида»‍

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Обширный некрополь, найденный при строительстве трассы "Таврида" в Крыму, может помочь в выяснении неизвестных до сих пор подробностей истории Крымского полуострова римского периода — говорят сотрудники Института археологии Российской академии наук.

Некрополь, о котором идет речь, был обнаружен на берегу реки Бельбек — хорошо сохранившийся (могильник, по словам ученых, не подвергался разграблениям) археологический объект датируется вторым-четвертым веками нашей эры.

"Это невероятная удача — обнаружить такое вот захоронение, да еще и нетронутое мародерами. Последний раз что-то подобное находили здесь в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века", — рассказывают ученые.

Только в одном из найденных захоронений ученые обнаружили целый набор ценных артефактов — в частности, кувшин и амфору, а также нож и изготовленный из стекла бальзамарий для благовоний. А на груди у скелета, который лежал в могиле, было ожерелье из янтарных, гагатовых и стеклянных бус. Кроме того, археологи обнаружили большое количество посуды, украшений, деталей от предметов одежды, оружия и других предметов — количество находок перевалило за тысячу.