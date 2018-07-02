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"Хаббл" получил детальные снимки ранней Вселенной

Понедельник, 02 Июля 2018 11:59
&quot;Хаббл&quot; получил детальные снимки ранней Вселенной Фото из открытых источников

Космический телескоп "Хаббл" позволил ученым сфотографировать несколько самых старых галактик — сообщается на офсайте орбитальной обсерватории. Там же отмечается, что детальные снимки древнейших галактик — это очень ценная для науки информация, способная изменить представления о ранней Вселенной.

 

В данный момент телескоп Hubble используется для проведения такой себе космической переписи — ученые фотографируют крупнейшие скопления галактик в рамках проекта RELICS, который, как предполагается, поможет разгадать тайны ранней Вселенной.

 

"Мы надеемся получить первые точные параметры темной материи, рассредоточенной по Вселенной, плюс, мы хотим понять, как конкретно завершились так называемые "темные века" — то есть, ранний период существования Вселенной, при котором она была непрозрачной для света и других форм ЭМ-излучения", — рассказывают авторы проекта RELICS.

 

Направив телескоп "Хаббл" на далекое скопление галактик RXC J2211.7-0350, ученые смогли запечатлеть еще более отдаленные семейства галактик — в этом им помог эффект гравитационной линзы, созданный объектом RXC J2211.7-0350. Как итог — у астрономов появились фотографии, на которых запечатлены совсем уж далекие и древние скопления галактик. Речь идет об объектах, которым по одиннадцать - двенадцать миллиардов лет.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Хаббл
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