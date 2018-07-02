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Ученые нашли объяснения ночным кошмарам

Понедельник, 02 Июля 2018 09:16
Ученые нашли объяснения ночным кошмарам Фото из открытых источников

Ночные кошмары — это, по словам ученых, совершенно нормальное и очень распространенное явление, которое в большинстве случаев не требует помощи специалистов или какого-то терапевтического вмешательства. Однако многие люди уверены, что кошмары являются чем-то аномальным, поэтому обращаются, например, к психотерапевтам и неврологам.

 

И это еще нормальный вариант развития событий, потому что хуже, когда люди идут к экстрасенсам и народным целителям. На самом деле, как отмечают эксперты, никуда идти не нужно. Если, конечно, ваши сны не несут какой-то совсем уж нездоровый характер.

 

"Многих людей пугает так называемый сонный паралич — возникающее во сне состояние, при котором человек не может пошевелиться. Это состояние не является патологическим, то есть, сонный паралич — это совершенно нормальный феномен, которому в той или иной степени подвержены практически все. Он обусловлен очень простой физиологической особенностью — мозг отключает нервную систему, чтобы человек не вскакивал во сне, когда видит какие-то сновидения", — говорит Элис Грегори из Лондонского университета.

 

Некоторых людей преследует так называемый "синдром взрывающейся головы" — то есть, какие-то громкие звуки, возникающие в голове во сне. У этого феномена примерно такие же корни, как у сонного паралича — добавляет Грегори.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Кошмары
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