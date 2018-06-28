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Ученые: белое вино делает женщин более счастливыми

Четверг, 28 Июня 2018 14:22
Ученые: белое вино делает женщин более счастливыми Фото из открытых источников

Женщинам, которые ощущают себя недостаточно счастливыми, нужно почаще употреблять белое вино. Такой вывод по итогам специализированного эксперимента сделали ученые из Испании.

 

"Употребление белого вина воздействует на женский организм самым благоприятным образом. Этот алкогольный напиток не только нормализует работу всех важных биологических систем, но и влияет на сознание, делая женщин более счастливыми", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Мадридского политехнического университета.

 

По словам ученых, масштабное экспериментальное исследование, по результатам которого была установлена четкая корреляция между женским счастьем и белым вином, осуществлялась с участием двух сотен представительниц прекрасного пола.

 

Которых, кроме белого вина, в ходе длительного опыта поили и другими алкогольными и безалкогольными напитками.

 

Комментируя выводы ученых, стоит отметить, что обычно подобные исследования спонсируются производителями продукта, которому посвящены. Было бы, конечно, неплохо, если бы в конкретном случае речь действительно шла о чудодейственных свойствах винах, но шансы этого невелики.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости вино
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