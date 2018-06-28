Ученые сравнили женские и мужские соски и развенчали миф об эволюции человека

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Изучив соски нескольких десятков мужчин и женщин, группа биологов из Австралии развенчала эволюционный миф, согласно которому не слишком важные для выживания признаки не участвуют в естественном отборе и, соответственно, различаются в широких пределах.

"Некоторые ученые считают, что части тела, которые не являются первостепенно важными для выживания, не подвергаются эволюционному отбору и широко варьируются, а вот признаки, важность которых для выживания является первостепенной, становятся более-менее одинаковыми для всех представителей вида", — рассказывают ученые.

По словам которых, изучение сосков мужчин и женщин не подтверждает эту гипотезу. Соски мужчин, как всем известно, меньше женских, однако если следовать гипотезе, о которой идет речь, то у отдельных мужчин должны быть очень разные по размеру соски, потому что этот орган не имеет важности для мужского организма.

Но эксперимент показал, что это не так. Соски, при этом, являются очень важной с точки зрения эволюции частью женского тела, однако почему-то у женщин разные и по форме, и по размеру, соски. Что, опять же, снова не соответствует теории, которую проверяли ученые.