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Ученые предсказали неизбежную климатическую катастрофу

Четверг, 28 Июня 2018 09:15
Ученые предсказали неизбежную климатическую катастрофу Фото из открытых источников

Даже если Парижское соглашение будет соблюдаться неукоснительно, то есть средняя температура на планете не увеличится более, чем на полтора градуса, климатические изменения все равно представляют собой опасность для целого ряда самых уязвимых регионов.

 

По словам сотрудников Шеффилдского и Открытого университетов (Британия), климатическая катастрофа является неизбежной. То есть, повышение среднепланетной температуры, с которым человечество не в силах справиться, в любом случае приведет к печальным последствиям для, например, Арктики.

 

Сомнения в том, что Парижское соглашение является реальным способом борьбы с глобальным потеплением, появились у специалистов уже давно — в качестве доказательства неэффективности соглашения они приводят тот факт, что Земля уже нагрелась как минимум на один градус.

 

Однако некоторые эксперты считают, что сокращение парниковых выбросов является действенным методом сдерживания глобального потепления — эта мера, как предполагается, позволяет уменьшить интенсивность так называемого "опаздывающего" роста температуры.

 

"Мы создали модель климата, в которой учли массу параметров. Экспериментируя с этой моделью, мы доказали неизбежность климатической катастрофы, в результате которой Земля останется без полярных льдов. Парижское соглашение может лишь отсрочить этот момент", — говорят британские ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости климат
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