Турецкие физики рассказали, для кого опасно МРТ

Людям, у которых есть зубные импланты из ртутно-серебряного сплава, не стоит подвергать свое тело магнитно-резонансной томографии — пишут со страниц издания Radiology физики из Турции, доказавшие потенциальный вред от МРТ.
Дело в том, что интенсивные магнитные поля, возникающие в процессе магнитно-резонансной томографии, каким-то странным образом взаимодействуют с теоретически безопасным ртутно-серебряным сплавом, выделяя из него чрезвычайно токсичную для организма ртуть.
"Мы не совсем понимаем, почему так происходит. То есть, речь идет о довольно нетривиальном физическом процессе, который, как предполагается, связан с фазовыми переходами или какими-то особенностями течения микротоков. В любом случае — если у вас есть пломбы или коронки из амальгамы, то держитесь от аппаратов для МРТ подальше. Если, конечно, не хотите отравить себя ртутью", — говорит сотрудник университета Акдениз в Анталье Селми Ильмаз.
Стоматологи уже давно спорят о преимуществах и недостатках амальгамы (сплав ртути, серебра, меди и некоторых других металлов) — одни считают этот материал устаревшим, другие говорят, что он проверен временем и при правильном уходе пломбы из него переживут своего владельца.
Новое исследование, как видим, делает ртутный сплав весьма сомнительным в плане токсичности материалом.
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