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Турецкие физики рассказали, для кого опасно МРТ

Среда, 27 Июня 2018 12:06
Турецкие физики рассказали, для кого опасно МРТ Фото из открытых источников

Людям, у которых есть зубные импланты из ртутно-серебряного сплава, не стоит подвергать свое тело магнитно-резонансной томографии — пишут со страниц издания Radiology физики из Турции, доказавшие потенциальный вред от МРТ.

 

Дело в том, что интенсивные магнитные поля, возникающие в процессе магнитно-резонансной томографии, каким-то странным образом взаимодействуют с теоретически безопасным ртутно-серебряным сплавом, выделяя из него чрезвычайно токсичную для организма ртуть.

 

"Мы не совсем понимаем, почему так происходит. То есть, речь идет о довольно нетривиальном физическом процессе, который, как предполагается, связан с фазовыми переходами или какими-то особенностями течения микротоков. В любом случае — если у вас есть пломбы или коронки из амальгамы, то держитесь от аппаратов для МРТ подальше. Если, конечно, не хотите отравить себя ртутью", — говорит сотрудник университета Акдениз в Анталье Селми Ильмаз.

 

Стоматологи уже давно спорят о преимуществах и недостатках амальгамы (сплав ртути, серебра, меди и некоторых других металлов) — одни считают этот материал устаревшим, другие говорят, что он проверен временем и при правильном уходе пломбы из него переживут своего владельца.

 

Новое исследование, как видим, делает ртутный сплав весьма сомнительным в плане токсичности материалом.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости МРТ
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