Ученые: Большая длина трещин объяснила их отталкивание друг от друга

Фото из открытых источников

Образование трещин — гораздо более сложный с точки зрения физики процесс, чем можно было бы предположить — заявляют ученые, которым только недавно удалось объяснить некоторые аспекты этого процесса теоретически.

Физики, в частности, до недавнего времени не могли объяснить, почему движущиеся друг на друга трещины в какой-то момент начинают отталкиваться, а затем вновь притягиваются. Существующие в рамках классических физических моделей теории просто не позволяли этого сделать.

Но теперь, когда в журнале Physical Review Letters было опубликовано исследование, осуществленное командой французских ученых под руководством физика Лоика Ванеля, все стало на свои места.

"Мы построили модель двумерного напряженного состояния с двумя растущими друг к другу трещинами, использовав классическую парадигму линейно-упругого распространения. И эта модель позволила нам сделать ряд довольно интересных выводов", — говорит Ванель.

Оказалось, например, что притяжение и отталкивание трещин самым непосредственным образом зависят от длины этих самых трещин. А также от еще целого ряда весьма специфических параметров. Исследования такого рода являются весьма важными для астрогеологии, в рамках которой ученые делают выводы о других планетах на основе трещин на их поверхностях.