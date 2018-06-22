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Ученые: Большая длина трещин объяснила их отталкивание друг от друга

Пятница, 22 Июня 2018 10:20
Ученые: Большая длина трещин объяснила их отталкивание друг от друга Фото из открытых источников

Образование трещин — гораздо более сложный с точки зрения физики процесс, чем можно было бы предположить — заявляют ученые, которым только недавно удалось объяснить некоторые аспекты этого процесса теоретически.

 

Физики, в частности, до недавнего времени не могли объяснить, почему движущиеся друг на друга трещины в какой-то момент начинают отталкиваться, а затем вновь притягиваются. Существующие в рамках классических физических моделей теории просто не позволяли этого сделать.

 

Но теперь, когда в журнале Physical Review Letters было опубликовано исследование, осуществленное командой французских ученых под руководством физика Лоика Ванеля, все стало на свои места.

 

"Мы построили модель двумерного напряженного состояния с двумя растущими друг к другу трещинами, использовав классическую парадигму линейно-упругого распространения. И эта модель позволила нам сделать ряд довольно интересных выводов", — говорит Ванель.

 

Оказалось, например, что притяжение и отталкивание трещин самым непосредственным образом зависят от длины этих самых трещин. А также от еще целого ряда весьма специфических параметров. Исследования такого рода являются весьма важными для астрогеологии, в рамках которой ученые делают выводы о других планетах на основе трещин на их поверхностях.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физика
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