Илон Маск хочет доказать миру, что человечество живет в матрице‍

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Знаменитый канадско-американский предприниматель Илон Маск еще некоторое время назад заявил, что шанс того, что весь наш мир представляет собой всего лишь компьютерную симуляцию, отличается от нуля. Теперь Маск планирует доказать свои слова фактами.

"Сорок лет назад у нас был Pong (одна из самых первых видеоигр). Две полоски и точка. И все. Теперь у нас есть фотореалистичные трехмерные симуляции, практически неотличимые от реальности, если погружаться в них, например, при помощи VR-девайсов. Всего за четыре десятилетия мы достигли столь невероятных результатов, а что будет дальше? Если рассуждать в этом ключе, то симуляции, подобные той, которая изображена в фильме "Матрица", уже не выглядят столь нереально", — говорит как-то Маск.

В будущем, как отмечает миллиардер, люди начнут создавать до такой степени реальные компьютерные симуляции, что отличить их от реальности будет просто невозможно. То есть, можно предположить, что мы и сейчас живем в такой симуляции, но не догадываемся об этом.

Идея о реальности "матрицы", как необходимо отметить, является весьма популярной, то есть Маск не первый, кто об этом заговорил. Но никаких доказательств у этой гипотезы нет. Пока нет, потому что уже в августе Маск представит результаты секретного исследовательского проекта, в рамках которого проводилась работа в этом направлении.