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Ученые рассказали, почему люди часто делают что-либо с оглядкой на других

Четверг, 21 Июня 2018 13:15
Ученые рассказали, почему люди часто делают что-либо с оглядкой на других Фото из открытых источников

Большая часть поведения людей зависима от того, что делают другие. Не являются исключением и дети. Новое исследование на эту тему представлено в Journals Sagepub.

 

Итоги исследования ученых Колорадского Университета внесли новое в имеющиеся знания о человеческом поведении. Люди – социальный вид. Поэтому большая часть их поведения зависит от того, что делают другие люди. Большая часть, но не вся.

 

Люди выбирают группы, к которым они принадлежат, исходя из нескольких факторов. Вы с большей вероятностью будете делать то, чем предпочитают заниматься те, с кем вы проводите много времени. Как плохое, так и хорошее. Однако и ваши предпочтения имеют значение.

 

Если какие-либо достижения важны для вас, то вы будете расположены к постоянному общению с другими людьми с теми же ценностями. Однако есть и такое явление как заражение. Когда люди видят, что кто-то что-то делает, это повышает вероятность того, что они сделают то же самое.

 

Были получены ответы и на другие вопросы. Имеет ли значение простое членство в группе? В какой степени это поведение зависит только от убеждения в том, что человек является частью определенной группы? Формальное нахождение в группе оказывает не такое сильное влияние, но оказывает.

 

Причем наблюдается данное явление и в детских группах. В исследовании было выявлено, что то, что ребенок является частью группы, которая обладает большим самоконтролем, влияло на его поведение.

 

В ходе эксперимента участникам было задано несколько вопросов. Полученные ответы позволили ученым предположить, что участники одной группы ценят именно то поведение, которое отличает их группу от другой группы и которое сплотило их вместе.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Поведение
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