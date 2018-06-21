Ученые обнаружили у древних приматов когти для груминга‍

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Жившие около пятидесяти миллионов лет назад омомииды, представлявшие собой предков современных приматов, обладали специальными когтями для груминга, то есть, для ухода за мехом. Это открытие, как сообщает издание Journal of Human Evolution, меняет представления об эволюционном развитии обезьян.

У некоторых видов ныне существующих приматов одновременно есть обычные ногти, а также когти, основное назначение которых — груминг. Подобная особенность характерна для, например, совиных обезьян. До недавнего времени ученые предполагали, что столь уникальная физиологическая особенность развилась у некоторых приматов относительно недавно, однако оказалось, что это не так.

Предположение о наличии когтей для груминга у омомиидов появилось пять лет назад у американского исследователя Дага Бойера, который изучал остатки предков обезьян и сделал неожиданное открытие. Которое, впрочем, еще необходимо было подтвердить — для этого Бойер заручился помощью коллег и отправился в научную экспедицию.

Анализ ископаемых останков, найденных на территории штата Вайоминг, подтвердил гипотезу Бойера — у омомиидов действительно были специальные когти для ухода за шерстью. Теперь, однако, у ученых появилась новая загадка — непонятно, почему у людей нет даже намеков на такие когти.