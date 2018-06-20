Улыбка делает лицо человека более запоминающимся

Фото из открытых источников

Рассматривая фотографии с незнакомцами, люди намного лучше запоминают лица, демонстрирующие какие-то яркие эмоции. Например — улыбку. Детали исследования, по итогам которого ученые сделали соответствующий вывод, появились в издании British Journal of Psychology.

"Идентификация лиц по фотографиям представляет собой важную задачу в условиях современного мира, поэтому тот факт, что человеческий мозг справляется с ней довольно посредственно, провоцирует некоторые проблемы. Связанные, например, с подделкой документов или незаконным использованием чужой приватной информации. В этом свете поиск новых способов распознавания лиц приобретает новый смысл", — говорит ведущий автор исследования, сотрудник Йоркского университета Мила Милева.

Фотографии на документах, по словам Милевой, обладают одним общим недостатком — люди на них изображены с нейтральным выражением лица, по которому это самое лицо трудновато запомнить. Решить проблему, как несложно предположить, довольно просто — всего-то и нужно, что улыбаться, как говориться, до ушей, когда вас фотографируют на паспорт.

Но это противоречит правилам, по которым делаются фото на документы! Вот такое вот несоответствие. Которое, как уверены ученые, будет исправлено в будущем.