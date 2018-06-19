Ученые: Таинственный нагрев Луны вызван деятельностью астронавтов

Побывав несколько раз на Луне, американские астронавты осуществили заметное вторжение в ход естественных процессов, протекающих на поверхности спутника нашей планеты. Поверхность Луны в месте высадки астронавтов стала быстрее нагреваться — пишет Journal of Geophysical Research: Planets.
Причина явления оказалась довольно простой — астронавты миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17" истоптали и изъездили участок поверхности Луны, обнажив, соответственно, более темный слой лунного грунта. Более темный грунт, как несложно догадаться, поглощает больше солнечных лучей.
"Когда во время проведения миссий "Аполлон-15" и "Аполлон-17" был произведен анализ температуры участков Луны, где высаживались астронавты, то оказалось, что тут возникла какая-то необъяснимая температурная аномалия — ученые фиксировали странное локальное потепление, которое можно было объяснить разве что мистическими факторами. Но потом все стало на свои места", — рассказывают эксперты.
Оказалось, что активные перемещения по небольшому участку лунной поверхности, которые производились астронавтами США, обнажили темный слой лунного грунта, который нагревался от Солнца быстрее, чем светлый грунт.
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