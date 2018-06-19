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В атмосфере Венеры ученые увидели гигантскую таинственную волну‍

Вторник, 19 Июня 2018 09:17
В атмосфере Венеры ученые увидели гигантскую таинственную волну‍ Фото из открытых источников

Венера напоминает Землю размерами и химическим составом, однако в целом представляет собой чрезвычайно необычную планету, изученную, к тому же, очень недостаточно. Одной из загадок второй планеты Солнечной системы является огромная "стоячая волна", зафиксированная учеными при помощи межпланетного исследовательского зонда "Акацуки".

 

Длина гигантской "стоячей волны", найденной на Венере, составляет не менее десяти тысяч километров, то есть речь идет о поистине колоссальном атмосферном образовании. Но размеры — это еще не самое удивительное в этом феномене.

 

Выяснилось, например, что "стоячая волна" может тормозить и ускорять вращение Венеры. С вращением, кстати говоря, у Венеры все довольно сложно — известно, что сама по себе планета вращается вокруг своей оси медленнее, чем ее атмосфера — это явление порождает грандиозные ветра, дующие со скоростью в пять сотен километров в час.

 

"Стоячие волны вроде той, что обнаружилась на Венере, есть и на Земле, но в условиях нашей планеты они формируются только над высокими горами, да и существуют очень недолго. На Венере нет сколько-нибудь крупных гор, плюс, волна является стабильной. Причины феномена кроются в особенностях планеты — расчеты показывают, что на Венере есть области, где могут формироваться такие вот волны", — говорит сотрудник университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Томас Наварро.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Венера
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