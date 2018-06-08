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Сколько людей нужно для организации успешной революции?

Пятница, 08 Июня 2018 13:31
Сколько людей нужно для организации успешной революции? Фото из открытых источников

Для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать как минимум двадцать пять процентов населения. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении механизмов революции.

 

"Если в обществе существует определенная группа людей, которые приблизились к порогу изменений, сами члены этой группы не могут знать вероятность успеха революции. Тут работают довольно тонкие механизмы, связанные с устройством общественной жизни, но можно говорить наверняка, что революция обречена на неудачу, если активистов поддерживает менее, чем четверть населения", — поясняет социолог Дэмон Центола из университета Пенсильвании в Филадельфии.

 

Принципы, на основе которых большие группы людей демонстрируют то или иное поведение — это довольно актуальная тема в современном мире, поэтому к этой сфере приковано значительное внимание со стороны научного сообщества.

 

Ученые под руководством Центола провели ряд экспериментов с добровольцами, а также проанализировали большое количество статистических сведений, и установили, что "революционная ситуация" в том виде, как о ней говорил, например, Ленин, возникает именно тогда, когда революцию поддерживает четверть населения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости общество
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