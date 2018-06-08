Сколько людей нужно для организации успешной революции?

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Для того, чтобы такое глобальное общественное изменение, как революция, стало успешным, его должны поддерживать как минимум двадцать пять процентов населения. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении механизмов революции.

"Если в обществе существует определенная группа людей, которые приблизились к порогу изменений, сами члены этой группы не могут знать вероятность успеха революции. Тут работают довольно тонкие механизмы, связанные с устройством общественной жизни, но можно говорить наверняка, что революция обречена на неудачу, если активистов поддерживает менее, чем четверть населения", — поясняет социолог Дэмон Центола из университета Пенсильвании в Филадельфии.

Принципы, на основе которых большие группы людей демонстрируют то или иное поведение — это довольно актуальная тема в современном мире, поэтому к этой сфере приковано значительное внимание со стороны научного сообщества.

Ученые под руководством Центола провели ряд экспериментов с добровольцами, а также проанализировали большое количество статистических сведений, и установили, что "революционная ситуация" в том виде, как о ней говорил, например, Ленин, возникает именно тогда, когда революцию поддерживает четверть населения.