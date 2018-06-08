Медики научились прогнозировать дату рождения ребенка по анализу крови

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Американские ученые открыли новый способ определения точной даты рождения ребенка — для этого, как сообщает портал Gizmodo, нужен специфический анализ крови беременной женщины.

Определение точного срока появления ребенка на свет, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно нетривиальной задачей — говорят сотрудники Медицинской школы, существующей при Стэнфордском университете.

Медики подвергли комплексному обследованию три десятка беременных женщин, и на основе специальных анализов ДНК и РНК создали метод, который может прогнозировать точный срок родов с вероятностью в сорок пять процентов. Но такой процент не очень устроил специалистов, поэтому в результате второй фазы исследования метод был в значительной степени улучшен.

"Мы выявили генетические последовательности, по которым можно предсказывать срок родов. Организм женщины сигнализирует о скорых родах при помощи особого генетического сигнала, который мы и научились улавливать. Этот метод отличается от традиционного ультразвукового исследования гораздо большей результативностью, потому что точность УЗИ не превышает пятьдесят процентов", — отмечают ученые.