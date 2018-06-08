Российские химики научились извлекать чистый водород из биотоплива

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Российские ученые разработали уникальные нанокатализаторы, позволяющие осуществлять разложение разных типов биотоплива, извлекая из него чистый водород. Статья, посвященная изобретению, появилась в журнале International Journal of Hydrogen Energy.

"Мы уже отработали на лабораторном уровне синтез материалов, а также приблизили мембранный реактор к его финальному виду, так что можно говорить, что технология является хорошо отработанной. Но о пилотном уровне речь пока что не идет — это дело ближайшего будущего. Для того, чтобы внедрить такие каталитические мембраны в промышленность, нужны существенные вложения", — говорит один из авторов технологии переработки биотоплива, Владислав Садыков из новосибирского Института катализа СО РАН.

Расщепители воды, при помощи которых принято получать водород, обладают целым рядом недостатков, вынуждающих ученых искать им замену. Одним из перспективных направлений является расщепление биотоплива, позволяющее производить чистый водород из "зеленых" материалов. Впрочем, эффективность таких решений является не более высокой, чем эффективность традиционных расщепителей.

Изобретение российских ученых может изменить ситуацию — созданный химиками катализатор является гораздо более доступным, чем существующие, плюс, он обладает хорошей эффективностью.