Учёные: Занятые люди перестают ощущать любые запахи

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Чрезмерно увлеченные каким-то занятием люди могут не замечать чего-то, что находится у них буквально под носом. При этом игнорируются не только зрительные сигналы, но и обонятельные — выяснили ученые из Великобритании.

Явление, на изучении которого сконцентрировались сотрудники Университета Сассекса, известно как "невнимательная аносмия". В отличие от обыкновенной аносмии, которая подразумевает понижение чувствительности обоняния к какому-то определенному (резкопахнущему, как правило) веществу, присутствующему в воздухе в слишком большом объеме, невнимательная аносмия является более загадочным феноменом.

"У невнимательной аносмии есть весьма интересные особенности. Например, если вы из-за сильного отвлечения не замечаете что-то визуально, то, когда вы все-таки заметите это, оно уже никуда не денется из вашего поля зрения. А вот с запахами все сложнее — если вы не замечаете их, то вам не поможет даже посторонняя помощь", — цитирует авторов исследования ресурс actualnews.org

Проблема, по словам Форстера, представляет собой определенную опасность — невнимательная аносмия часто приводит к каким-то чрезвычайным ситуациям, связанным с производством или транспортом (если речь идет об утечках газа или топлива).