Ученые узнали, какая страна загрязняет Землю сильнее всего

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Организация Объединенных Наций намерена добиваться запрета одноразовых пластиковых изделий, которые, как известно уже давно, представляют собой колоссальную угрозу для экологии. Самым главным загрязнителем планеты пластиковыми пакетами и другими одноразовыми изделиями из пластика была признана Китайская Народная Республика.

Ситуация с пластиковым загрязнением является гораздо более тревожной, чем принято считать — говорят эксперты, отмечая, что изделия из пластика выделяют чрезвычайно токсичные вещества, когда попадают в почву или воду.

"Ежегодно для транспортировки продуктов или отходов используется просто какое-то астрономическое количество пластиковых пакетов. Речь идет о пяти триллионах одноразовых изделий в год. Которые в конечном итоге попадают в почву, где разлагаются на протяжении тысяч лет", — говорят ученые.

И если в некоторых развитых странах уже осознали эту проблему и начали применять какие-то стратегии для борьбы с ней, то в странах Азии, в частности, в Китае, ситуация еще более тревожная. Впрочем, в Европе и США переработка пластиковых отходов пока что тоже развита очень слабо.