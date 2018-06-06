Астрофизики рассказали об основных сценариях развития человечества

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Модель экзоцивилизации, созданная астрофизиками для прогнозирования путей развития человечества, позволила произвести целый спектр исследований, помогающих понять, что ждет людей в будущем — пишет издание The Atlantic.

"Речь идет о модели цивилизации, которая живет на абстрактной планете. Мы можем задавать доступные ресурсы и наблюдать за ростом популяции, а также за расширением ее ареала и прочими подобными вещами", — говорят астрофизики из Соединенных Штатов Америки.

Изучая симуляцию, ученые попытались применить полученные выводы к человечеству. Итогом стали три наиболее вероятных сценария нашей цивилизации.

Первый сценарий — это так называемое "отмирание". При таком варианте человеческая цивилизация будет бурно развиваться до момента иссякания ресурсов планеты, а затем люди начнут не менее бурно вымирать. Результат — смерть семидесяти процентов жителей планеты.

Второй путь развития — "мягкая посадка". Он похож на первый, только здесь люди плавно переходят в стадию истощения доступных ресурсов, поэтому большого вымирания удается избежать.

Третий вариант — "полный крах". Он, как следует из названия, самый пессимистический — тут переход к дефициту ресурсов столь стремительный, что человечество исчезает полностью.