Ученые: У сердитых рыбок гуппи чернеют глаза‍

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Рыбки гуппи могут выражать свое агрессивное настроение при помощи смены цвета глаз — выяснили ученые, опубликовавшие посвященное открытию исследование на страницах издания Current Biology.

"Нормальный цвет радужной оболочки рыбок Poecilia reticulata — серебристый, но если эти популярные среди аквариумистов рыбки не в настроении, то их глаза становятся черными", — рассказывает биолог Роберт Хиткот из расположенного в Великобритании Эксетерского университета.

Для того, чтобы как следует изучить уникальную эволюционную особенность гуппи, ученым понадобились роботизированные копии этих рыбок.

"Мы задействовали сразу несколько роботов, глаза которых были окрашены в разные цвета. В итоге все наши предположения подтвердились — робо-гуппи с черными глазами отпугивала других рыбок так, что те даже бросали вкусную еду. Это если робот был крупнее, чем живые рыбки. А если наши подопытные видели черноглазого робота, который не вышел размерами, то сами атаковали его. Тут, кстати, кроется интересная особенность — в природе рыбки гуппи не показывают черные глаза всем подряд. Такой сигнал агрессии демонстрируется только тем особям, которые не представляют угрозы", — рассказывает Хиткот.