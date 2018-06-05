Ученые выяснили влияние религии на активность мозга

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Мистические и "потусторонние" чувства, испытываемые религиозными и склонными к вере в "высшие силы" людьми, генерируются определенной областью головного мозга — говорят исследователи, которые обнаружили ту самую область.

О результатах соответствующего исследования сообщает информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, ученые из Соединенных Штатов Америки наблюдали за активностью мозга религиозных людей при помощи аппарата для функциональной магнитно-резонансной томографии, а затем сделали довольно интересные выводы.

Выяснилось, в частности, что религиозные чувства, а также воспоминания, связанные с пережитым мистическим опытом, активируют теменную долю мозга. То есть, можно с некоторой степенью уверенности утверждать о том, что именно теменная доля является участком мозга, отвечающим за веру в "высшие силы".

"Мы надеемся, что результаты этого опыта помогут нам лучше понять природу безумия, которое порождается тяжелыми нейрофизиологическими поражениями. Да и в целом — обнаружение источника религиозных чувств может быть весьма полезным открытием для нейрофизиологии", — говорят авторы исследовательского проекта.