Найдена зона мозга, которая может вызывать чувство спиритической связи

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Сотрудники расположенного в Соединенных Штатах Америки Йельского университета провели довольно уникальный опыт, в котором поучаствовали граждане, систематически практикующие сеансы спиритической связи.

"Пятнадцать добровольцев из двадцати семи — мужчины. У двух участников опыта есть депрессивные расстройства в медицинской истории, еще два имеют проблемы с алкоголем, один — социофоб, плюс еще один — зависимый от марихуаны. Но всех этих людей объединяет спиритический опыт", — цитирует авторов исследования издание Cerebral Cortex.

В рамках эксперимента добровольцы вспоминали свои опыты по "общению с духами", плюс, ученые просили их вспомнить самую стрессовую за последнее время ситуацию. При этом, мозг добровольцев сканировался при помощи аппарата фМРТ.

"Если сравнивать стрессовые воспоминания с воспоминаниями о спиритических опытах, то последние вызывают менее выраженную активность таламуса и полосатого тела. Но память об экспериментах со спиритизмом всегда активировала один и тот же участок головного мозга — теменную долю", — рассказывают ученые.

Предполагается, что эксперимент поможет лучше разобраться в физиологических причинах ментальных расстройств.