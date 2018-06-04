В июне Землю «накроет» редкий звездный дождь - ученые

В конце нынешнего месяца Земля будет проходить сквозь поток фрагментов кометы Понса-Виннеке, так что нас ждет традиционный для этого времени года метеорный поток под названием Июньские Боотиды.
В текущем году, однако, этот метеоритный дождь будет гораздо более зрелищным, чем обычно — сообщает информационный портал ToDay News Ufa, ссылающийся на авторитетных ученых-астрономов.
"Боотиды — это не очень-то активный поток метеоров. Обычно. То есть, его никак нельзя сравнивать, например, с августовскими Персеидами или какими-то сопоставимыми по интенсивности потоками. Но в 2018 году он нас удивит — предполагается, что вместо обычных одного-двух метеоров в час, земную атмосферу будут бомбардировать около десятка обломков кометы в час", — говорят эксперты.
В общем, всем гражданам, неравнодушным к зрелищным астрономическим явлениям, следует готовиться к Июньским Боотидам уже сейчас, потому что те три недели, которые отделяют нас от начала метеоритного дождя, пролетят очень быстро. Начнется поток, если что, двадцать шестого июня, а продлится до второго июля. Самая большая активность, при этом, будет наблюдаться двадцать восьмого июня.
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