Периферийное зрение позволило распознать положительные эмоции на лице

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Способность эффективно распознавать эмоции, как выяснили ученые из Великобритании, действительно является довольно важным биологическим механизмом — об этом свидетельствует, например, тот факт, что человек может считывать эмоции других людей не только в основном поле зрения, но и на его периферии.

Материал, посвященный распознаванию эмоций периферийным зрением, был опубликован в издании PLOS One. Его авторы, сотрудники Университета Восточной Англии Стефани Россит и Фрейзер Смит, предположили, что если определение эмоций может производится даже периферийным зрением, то соответствующий биомеханизм является одним из самых значимых для процесса коммуникации людей.

Так оно, судя по всему, и есть — способность выражать и считывать эмоции стала одним из факторов, на которых в свое время зародилась человеческая цивилизация.

"Люди начинают понимать эмоции уже в год-полтора, то есть, эмоции представляют собой невероятно важные сигналы. И это подтверждается участвующим в процессе распознавания периферийным зрением (оно особенно эффективно распознает положительные эмоции). Мы доказали это при помощи комплексного эксперимента с добровольцами", — говорит Россит.