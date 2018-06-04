Лондону угрожает мощнейшее землетрясение

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Сотрудники расположенного в Лондоне Имперского колледжа сделали довольно пугающее открытие, когда изучали историю сейсмической активности на территории Великобритании — столице Туманного Альбиона угрожает невероятно мощное землетрясение, которое может произойти уже в обозримой перспективе.

"В последние годы в Британии было зафиксировано около полутора десятка землетрясений, однако все они были довольно слабыми — речь идет о подземных толчках магнитудой в два с половиной - три с половиной балла. Сейсмическая активность, к тому же, наблюдалась в малонаселенных областях. И все бы ничего, но некоторые особенности произошедших землетрясений говорят о том, что в будущем в Лондоне может произойти грандиозная тектоническая катастрофа", — говорят британские ученые.

В последний раз сколько-нибудь ощутимое землетрясение происходило в Лондоне в 1580 году, так что с тех пор лондонцы несколько забыли о необходимости сейсмозащиты. Современная британская столица, как отмечают эксперты, очень плохо защищена от возможного землетрясения.

"Высокая плотность населения, а также инфраструктура, совершенно не устойчивая к таким катаклизмам, как землетрясения, могут привести к масштабной катастрофе, если на Лондон все-таки обрушатся подземные толчки", — заключают ученые.