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Рассекречены сроки испытаний первой российской многоразовой космической ракеты

Понедельник, 04 Июня 2018 08:19
Рассекречены сроки испытаний первой российской многоразовой космической ракеты Фото из открытых источников

Испытания первой российской многоразовой, возвращаемой космической ракеты могут пройти в 2022 году, заявил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.

 

По его словам, в настоящее время определен облик российской многоразовой ракетно-космической системы.

 

При этом летные испытания системы намечены на 2022 год.

 

Он также добавил, что система предназначена для вывода на орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов, пишет Газета.ру.

 

Сатовский отметил, что каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей.

 

Ранее сообщалось, что Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя.

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Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги ракета
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