Сергей Собянин принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве Москвы и НИТУ МИСиС

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Московский мэр Сергей Собянин провел встречу с педагогами и студенческим сообществом НИТУ МИСиС. В ходе этого мероприятия он поздравил их с грядущим столетием их альма матер и успехами, которых они добились за это время. Также в рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между НИТУ МИСиС и властями Москвы, от которых документ завизировал руководитель Депобразования Исаак Калина. Об этом сообщает портал Infonex.

В ходе своего выступления Сергей Собянин выразил благодарность университету за активное участие в создании инженерных классов в школах и проведение школьных олимпиад. Также он вручил награды профессорам вуза за эффективную работу и анонсировал вручение дополнительного гранта НИТУ МИСиС от столичного правительства.

Также у Сергея Собянина нашлась отдельная приятная новость для студентов. Он сообщил им, что скоро откроется дополнительный вход в парк Горького через территорию университета.