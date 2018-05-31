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Какие слова и фразы не хотят слышать самовлюбленные люди?

Среда, 30 Мая 2018 23:19
Какие слова и фразы не хотят слышать самовлюбленные люди? Фото из открытых источников

Никогда не говори этих слов самовлюбленному человеку, если ты не готов к негативным последствиям. Самовлюбленные люди характеризуются четкой верой в свою исключительность. Они хотят внимания и признания.

 

При этом они не хотят, чтобы их критиковали. Возможно, у вас есть родственник нарцисс, который считает, что он отлично готовит, и каждый раз, рассчитывающий на похвалу в его адрес по поводу его «шедевров».

 

Или это эгоцентричный босс, который, хочет, чтобы все вокруг делали то, что он говорит. Или подруга, которая считает, что все должны падать к ее ногам от счастья, благодаря ее только за то, что она посмотрела на них. И так далее…

 

Что бывает, когда окружающие ведут себя с ними не так, как им того хочется? Они знают много способов «кары небесной», самым безобидным из которых является фраза «никогда, никогда больше не говорить/делать так».

 

Есть много слов, которые самовлюбленные люди не хотят слышать. Среди них особенно нежелательны такие как «нет, это не так хорошо, как вам кажется», «вы ошибаетесь», «я не согласен с вами», «я не буду этого делать» и так далее.

 

Людям с высокой степенью нарциссизма сложно принять критику, и еще труднее им принять ответ «нет», отмечается в статье ученого из Массачусетского университета в Амхерсте. Все, кто делает или говорит не то, что они хотят, становятся врагами или игнорируются.

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Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Самовлюблённость
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