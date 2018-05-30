Tехнология Lyopan для производства орально-дезинтегрируемых таблеток представлена в «Супермаркете технологий» АНО «АТР»

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«Супермаркет технологий» Агентства по технологическому развитию регулярно пополняется новыми доступными для тиражирования технологическими решениями. Подробнее - в материале Planet Today.

Фармацевтическая сфера находится в приоритете АНО «АТР», поэтому технологии из этой области также попадают на «полку» Агентства. Недавно Агентство по технологическому развитию заключило соглашение о партнёрстве с компанией «Рорер», которая разрабатывает инновационные технологические решения в области первичной упаковки, систем дозирования, медицинских и диагностических систем на основе гибких плёнок.

«Подписание соглашения о партнёрстве с АНО «АТР» является важным шагом для нашей компании, который подчеркивает наши намерения поддерживать развитие российской фармацевтической отрасли. Мы будем искренне рады предложить наш опыт, наши ресурсы и технологии для разработки и внедрения передовых технологий на территории РФ, которые будут способствовать модернизации локальных препаратов, локализации инновационных технологий на рынке РФ, привлечению новых инвестиций и возможности развития экспорта», - подчеркнул генеральный директор ООО «Рорер» Станислав Фрадкин.

Благодаря этому в «Супермаркете технологий» уже появилась технология Lyopan для производства орально-дезинтегрируемых таблеток. ОДТ – перспективная лекарственная форма. Она лишена такого недостатка обычных таблеток, как трудность глотания, кроме того она обладает быстрым действием и не требует запивания водой. Технология Lyopan позволяет придать ОДТ еще больше преимуществ на фармацевтическом рынке за счет особенностей технологии: маскировка вкуса, малое время сушки, отсутствие необходимости получать водный раствор препарата для проведения лиофильной сушки. Данная технология позволяет использовать широкий спектр активных фармацевтических субстанций.

Используя технологию Lyopan для производства вакцин, мы получаем новый способ введения в виде орально-дезинтегрируемых таблеток, который отличается большей степенью стандартизации и безопасности, а вследствие этого и более высокой эффективностью, что было показано в экспериментах.

Кстати, изготовление вакцин в виде ОДТ позволит увеличить срок годности вакцины по сравнению с жидкой формой и понизить ее себестоимость, что будет способствовать экономии бюджета различных уровней на закупку препарата.

Новые лекарственные формы для вакцин позволят снизить риск возникновения осложнений от введения препарата, исключить нарушение кожного покрова снизить риск контаминации другими возбудителями инфекций при введении.