Какие функции тела человек не может контролировать?

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Некоторым людям кажется, что они могут в полной мере контролировать свой организм, то есть, управлять всеми его биологическими функциями, однако ученые говорят, что это не так.

Вряд ли, например, вы можете контролировать выпадение волос. А ведь этот биологический процесс осуществляется постоянно — каждый день человек теряет около сотни волосинок только с головы. Нарушения, которыми иногда сопровождается этот процесс, могут приводить к определенным патологиям, так что за выпадением волос, несмотря на невозможность контроля, необходимо следить.

Кроме роста волос, вы не можете контролировать рост ногтей. Хотя известно, что ногти растут быстрее на правой руке, если вы правша, и, соответственно, на левой, если вы левша. Скорость роста ногтей — два с половиной миллиметра в месяц, однако в отдельных случаях этот показатель может быть выше.

Нельзя контролировать "гусиную кожу" (которая, кстати, представляет собой напоминание о тех временах, когда люди были покрыты мехом), зевание, образование слюны и кожного жира, рост бактерий внутри организма, содержание снов и даже появление в голове странных мыслей. И этот список можно продолжать — заключают ученые.