В Перу на плато Наска обнаружены неизвестные ранее геоглифы

Фото из открытых источников

О том, что на расположенном в южной части Перу плато Наска полно самых причудливых геоглифов, известно уже несколько сотен лет, однако мало кто знает, что ученые находят здесь новые гигантские рисунки до сих пор. Недавно, например, археологи обнаружили целых двадцать пять новых для науки геоглифов.

"Большая часть из вновь обнаруженных геоглифов — это рисунки, которые, как мы думаем, были созданы более двух тысячелетий назад. То есть, эти рисунки гораздо более древние, чем те, которые уже были нам известны", — говорит представитель археологической экспедиции, Джонни Исла.

Предполагается, что авторами новых для науки геоглифов были носители культуры Паракас — это более древняя культура, чем уже довольно хорошо изученная культура Наска.

Среди новых геоглифов есть довольно интересные. Например — обезьяна, к которой привязана танцующая женщина. Или фигура кита-убийцы. Рисунки, как отмечают ученые, удалось обнаружить при помощи специализированных беспилотных летательных аппаратов. Согласно некоторым предположениям, плато Наска может таить еще целое множество до сих пор неизученных геоглифов, так что археологические работы продолжаются.