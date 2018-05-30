Среда 30 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» В Перу на плато Наска обнаружены неизвестные ранее геоглифы

В Перу на плато Наска обнаружены неизвестные ранее геоглифы

Среда, 30 Мая 2018 10:33
В Перу на плато Наска обнаружены неизвестные ранее геоглифы Фото из открытых источников

О том, что на расположенном в южной части Перу плато Наска полно самых причудливых геоглифов, известно уже несколько сотен лет, однако мало кто знает, что ученые находят здесь новые гигантские рисунки до сих пор. Недавно, например, археологи обнаружили целых двадцать пять новых для науки геоглифов.

 

"Большая часть из вновь обнаруженных геоглифов — это рисунки, которые, как мы думаем, были созданы более двух тысячелетий назад. То есть, эти рисунки гораздо более древние, чем те, которые уже были нам известны", — говорит представитель археологической экспедиции, Джонни Исла.

 

Предполагается, что авторами новых для науки геоглифов были носители культуры Паракас — это более древняя культура, чем уже довольно хорошо изученная культура Наска.

 

Среди новых геоглифов есть довольно интересные. Например — обезьяна, к которой привязана танцующая женщина. Или фигура кита-убийцы. Рисунки, как отмечают ученые, удалось обнаружить при помощи специализированных беспилотных летательных аппаратов. Согласно некоторым предположениям, плато Наска может таить еще целое множество до сих пор неизученных геоглифов, так что археологические работы продолжаются.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Геоглиф
Главное за сутки
США назвали сроки окончания антироссийских санкций США назвали сроки окончания антироссийских санкций США сохранят введенные в отношении России санкции в контексте ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения РФ с Крымом, пока Москва не выведет "российские силы" из Донбасса, а контроль над полуостровом…
Небензя поставил диагноз Киеву Небензя поставил диагноз Киеву Совет Безопасности провел во вторник первое с февраля 2017 года открытое заседание по ситуации на востоке Украины. Прорыва в урегулировании конфликта за это время не произошло, не изменился и характер…
Боевой разворот Су-57 попал на видео Боевой разворот Су-57 попал на видео Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевого разворота и атаки наземных целей условного противника парой перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 (смотрите видео ниже). Снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс»…

Читайте также
Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Исследователи, сконцентрировавшиеся на тайнах эволюции человека, озвучили причины, по которым современные люди обзавелись своим довольно внушительным по объему мыслительным органом. Главные факторы, которые способствовали увеличению головного мозга — это, по…
Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Легенды о Лох-несском чудовище существуют уже не первую тысячу лет, однако у мировой научной общественности все еще нет четкой версии, объясняющей феномен. В водах расположенного в Шотландии озера Лох-Несс действительно…
Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов‍ Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов‍ Вопрос "Почему у птиц нет зубов?", несмотря на свое довольно детское звучание, является весьма важным для понимания эволюционной биологии пернатых — пишут зарубежные палеонтологи в материале, который был опубликован на…
В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя Темная энергия и другие измерения могут быть использованы для создания двигателя, который поможет преодолеть скорость света. Документ с таким выводом был опубликован Разведывательным управлением оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Речь…
Фото
Озеро Каинды - чудесный лес под водой Озеро Каинды - чудесный лес под водой

Озеро Каинды - это идиллическое горное озеро в казахстанской части гор Тянь-Шаня, недалеко от крупне...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.