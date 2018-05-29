Астрономы обнаружили в космосе "пустые" галактики

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Швейцарские астрономы пытаются разгадать тайну так называемых "пустых галактик" — звездных скоплений, в которых слишком много свободного от вещества пространства.

Предполагается, что пустые галактики когда-то были вполне обыкновенными, а их нынешнее аномальное состояние — следствие обыкновенной старости. Потому что, судя по угасающей активности центральных областей этих звездных скоплений, они являются самыми древними во Вселенной.

"Мы обратили внимание на умирающие, если так можно выразиться, квазары, расположенные в центрах галактик. Спектральный анализ, которому мы подвергли излучение этих угасающих квазаров, показал, что они находятся в финале своего жизненного цикла. О чем это говорит? О том, что галактики, в центрах которых расположены квазары, являются невероятно старыми. Вероятно, это самые древние скопления звезд во Вселенной", — рассказывают сотрудники Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Изучение далеких пустых галактик стало реальностью благодаря "Очень большому телескопу" (VLT) — уникальное оборудование позволило ученым выполнить анализ объектов, которые почти не генерируют видимого излучения.