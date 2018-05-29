Вторник 29 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые обнаружили лягушку с фальшивыми глазами в задней части‍

Ученые обнаружили лягушку с фальшивыми глазами в задней части‍

Вторник, 29 Мая 2018 13:15
Ученые обнаружили лягушку с фальшивыми глазами в задней части‍ Фото из открытых источников

Я все вижу — как бы говорит обитающая в Бразилии ядовитая лягушка Cuyaba, прославившаяся в Интернете благодаря своей необычной окраске — на задней части земноводного можно увидеть нечто, напоминающее большие глаза.

 

Очевидно, что "глаза" на "пятой точке" стали довольно удачным эволюционным приобретением для этого существа, которое таким образом получило некоторую защиту от опасных хищников. Известно, что последние предпочитают нападать со спины, поэтому сталкиваясь с такой вот странной лягушкой, просто теряются и не знают, что делать.

 

Этот феномен, кстати говоря, применяется для защиты домашнего скота от нападений диких животных — жители Африки, например, рисуют на задних частях своих коров большие глаза и защищают их тем самым от львов.

 

Но в случае с хитрой бразильской лягушкой все еще более интересно — рисунок в виде глаз в сочетании с формой задней части существа создает причудливое подобие змеиной головы. С ядовитыми змеями, в отличие от ядовитых лягушек, иметь дел не желает вообще никто, так что живется куябе относительно спокойно. Нет, попадаются, конечно, подслеповатые хищники, но от этого не застрахован никто.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Лягушка
Главное за сутки
В России взлетели цены на бензин В России взлетели цены на бензин В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла…
Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Врачи не верили, что Скрипали выживут после отравления Лечащий врач бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые пострадали в результате отравления в английском Солсбери, не рассчитывал на то, что его пациенты смогут выжить. Об этом…
В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» В Киеве придумали способ снизить ущерб от «Северного потока-2» Запуск газотранспортной магистрали "Северный поток - 2" угрожает украинской экономике самым значительным образом, поэтому в Киеве не устают придумывать все новые способы минимизации потерь. На этот раз заявление на этот…

Читайте также
Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Исследователи, сконцентрировавшиеся на тайнах эволюции человека, озвучили причины, по которым современные люди обзавелись своим довольно внушительным по объему мыслительным органом. Главные факторы, которые способствовали увеличению головного мозга — это, по…
Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Ученые нашли способ раскрыть «тайну Лох-несского чудовища» Легенды о Лох-несском чудовище существуют уже не первую тысячу лет, однако у мировой научной общественности все еще нет четкой версии, объясняющей феномен. В водах расположенного в Шотландии озера Лох-Несс действительно…
Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов‍ Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов‍ Вопрос "Почему у птиц нет зубов?", несмотря на свое довольно детское звучание, является весьма важным для понимания эволюционной биологии пернатых — пишут зарубежные палеонтологи в материале, который был опубликован на…
В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя В Пентагоне задумались о создании сверхсветового двигателя Темная энергия и другие измерения могут быть использованы для создания двигателя, который поможет преодолеть скорость света. Документ с таким выводом был опубликован Разведывательным управлением оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. Речь…
Фото
Затерянные сады Хелиган Затерянные сады Хелиган

В роскошном поместье в Корнуолле массивный и уникальный сад был восстановлен до своей первоначальной...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.