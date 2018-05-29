Ученые обнаружили лягушку с фальшивыми глазами в задней части‍

Фото из открытых источников

Я все вижу — как бы говорит обитающая в Бразилии ядовитая лягушка Cuyaba, прославившаяся в Интернете благодаря своей необычной окраске — на задней части земноводного можно увидеть нечто, напоминающее большие глаза.

Очевидно, что "глаза" на "пятой точке" стали довольно удачным эволюционным приобретением для этого существа, которое таким образом получило некоторую защиту от опасных хищников. Известно, что последние предпочитают нападать со спины, поэтому сталкиваясь с такой вот странной лягушкой, просто теряются и не знают, что делать.

Этот феномен, кстати говоря, применяется для защиты домашнего скота от нападений диких животных — жители Африки, например, рисуют на задних частях своих коров большие глаза и защищают их тем самым от львов.

Но в случае с хитрой бразильской лягушкой все еще более интересно — рисунок в виде глаз в сочетании с формой задней части существа создает причудливое подобие змеиной головы. С ядовитыми змеями, в отличие от ядовитых лягушек, иметь дел не желает вообще никто, так что живется куябе относительно спокойно. Нет, попадаются, конечно, подслеповатые хищники, но от этого не застрахован никто.