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Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые

Вторник, 29 Мая 2018 09:15
Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые Фото из открытых источников

Нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, каждую секунду угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем — заявляют астрономы, отмечая, что одной из таких угроз являются вспышки сверхновых звезд.

 

Вот, например, звезда Бетельгейзе — этот красный супергигант, расположенный в созвездии Ориона, может превратиться в сверхновую просто в любой момент. Ученые уверены, что от катастрофы нас отделяет совсем незначительное время. В масштабах космоса незначительное, конечно.

 

"Бетельгейзе может взорваться уже завтра, а может — через тысячу лет. Но взрыв сверхновой неизбежен, и об этом следует помнить. Взрыв может происходить по разным сценариям, и среди них есть и катастрофические для нас", — цитирует авторитетных экспертов информационный портал ToDay News Ufa.

 

Астрономы говорят, что Бетельгейзе удалена от нас на достаточное расстояние, чтобы ее взрыв выглядел с Земли как яркое астрономическое событие, но и не более того. Однако есть вероятность того, что превратившись в сверхновую, Бетельгейзе все-таки заденет нас. Выделенная звездной энергия может, например, испарить все земные океаны.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Сверхновая
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