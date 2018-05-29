Взрыв звезды Бетельгейзе высушит всю воду на Земле, уверены ученые

Нашей планете, затерянной в бесконечных глубинах космоса, каждую секунду угрожают опасности, о существовании которых мы даже не подозреваем — заявляют астрономы, отмечая, что одной из таких угроз являются вспышки сверхновых звезд.
Вот, например, звезда Бетельгейзе — этот красный супергигант, расположенный в созвездии Ориона, может превратиться в сверхновую просто в любой момент. Ученые уверены, что от катастрофы нас отделяет совсем незначительное время. В масштабах космоса незначительное, конечно.
"Бетельгейзе может взорваться уже завтра, а может — через тысячу лет. Но взрыв сверхновой неизбежен, и об этом следует помнить. Взрыв может происходить по разным сценариям, и среди них есть и катастрофические для нас", — цитирует авторитетных экспертов информационный портал ToDay News Ufa.
Астрономы говорят, что Бетельгейзе удалена от нас на достаточное расстояние, чтобы ее взрыв выглядел с Земли как яркое астрономическое событие, но и не более того. Однако есть вероятность того, что превратившись в сверхновую, Бетельгейзе все-таки заденет нас. Выделенная звездной энергия может, например, испарить все земные океаны.
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