Ученые узнали, откуда у людей большой мозг

Исследователи, сконцентрировавшиеся на тайнах эволюции человека, озвучили причины, по которым современные люди обзавелись своим довольно внушительным по объему мыслительным органом. Главные факторы, которые способствовали увеличению головного мозга — это, по словам ученых из Шотландии — активное социальное взаимодействие древних людей, а также необходимость выживать, которая постоянно толкала их к развитию.
"Добыча пищи, сотрудничество с другими людьми, да и вообще жизнь в первобытных условиях — все это как нельзя лучше способствовало развитию мозга и превращению его в тот невероятно эффективный инструмент, который есть у нас", — цитирует авторов исследования издание Nature.
Сотрудники Сент-Эндрюсского университета, которые возглавили соответствующий научный проект, говорят, что к развитию головного мозга человека привела именно совокупность факторов.
"Культурные, социальные и бытовые особенности в какой-то момент превратились в критическую массу, которая заставила наших далеких предков совершить какой-то просто феноменальный эволюционный скачок. Конечно, людям понадобилось еще огромное количество времени, чтобы создать устойчивую цивилизацию, но в основе всего — физиологические особенности нашего мозга", — отмечают ученые.
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