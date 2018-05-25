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Ученые узнали, откуда у людей большой мозг

Пятница, 25 Мая 2018 13:15
Ученые узнали, откуда у людей большой мозг Фото из открытых источников

Исследователи, сконцентрировавшиеся на тайнах эволюции человека, озвучили причины, по которым современные люди обзавелись своим довольно внушительным по объему мыслительным органом. Главные факторы, которые способствовали увеличению головного мозга — это, по словам ученых из Шотландии — активное социальное взаимодействие древних людей, а также необходимость выживать, которая постоянно толкала их к развитию.

 

"Добыча пищи, сотрудничество с другими людьми, да и вообще жизнь в первобытных условиях — все это как нельзя лучше способствовало развитию мозга и превращению его в тот невероятно эффективный инструмент, который есть у нас", — цитирует авторов исследования издание Nature.

 

Сотрудники Сент-Эндрюсского университета, которые возглавили соответствующий научный проект, говорят, что к развитию головного мозга человека привела именно совокупность факторов.

 

"Культурные, социальные и бытовые особенности в какой-то момент превратились в критическую массу, которая заставила наших далеких предков совершить какой-то просто феноменальный эволюционный скачок. Конечно, людям понадобилось еще огромное количество времени, чтобы создать устойчивую цивилизацию, но в основе всего — физиологические особенности нашего мозга", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
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