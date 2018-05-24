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Группа лингвистов обвинила людей в неблагодарности‍

Четверг, 24 Мая 2018 12:36
Группа лингвистов обвинила людей в неблагодарности‍ Фото из открытых источников

Социальное взаимодействие людей часто подразумевает фактор взаимности, однако слова благодарности звучат в разных культурах значительно реже, чем можно было бы предположить. Такой вывод сделали лингвисты из Великобритании, Австралии, Европы и Эквадора, которые изучили особенности речи носителей нескольких языков.

 

"Люди выполняют разные действия в рамках социального взаимодействия — это может быть как предоставление какой-то услуги, так и безвозмездная помощь — последняя является одним из факторов, которые отличают нас от животных. Считается, что благодарность, которая выражается в ответ на безвозмездные действия, является признаком вежливости, однако очень часто люди опускают благодарность", — рассказывает Симеон Флойд из Института психолингвистики общества Макса Планка, ведущий автор исследования.

 

Отсутствие благодарности, при этом, необязательно является признаком невежливости или отсутствия воспитания — исследование, которое провели ученые, показало, что люди не выражают благодарность, если получают услуги, которые можно назвать ожидаемыми.

 

"Если один человек просит другого подать, например, соль, то подразумевается, что выполнение этой просьбы является одним из условий комфортного совместного существования. То есть, благодарность тут часто опускается", — отмечают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости лингвистика
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