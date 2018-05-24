Российские ученые превратят дыхание космонавтов на МКС в питьевую воду‍

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Ученые из Российской Федерации намереваются разработать систему по переработке выдыхаемого человеком углекислого газа в пригодную для питья воду — такая система, как заявляют официальные представители НИИхиммаш (главная структура РФ по созданию систем жизнеобеспечения для космоса), позволит организовывать по-настоящему длительные космические миссии.

Испытывать систему будут на астронавтах, которые живут и работают на борту Международной космической станции. Сейчас на МКС не ведется сбор производимого людьми углекислого газа — поглотители воздуха, установленные на станции, просто выбрасывает CO2 за борт.

Это, по словам ученых, довольно неэффективно. Для того, чтобы исправить ситуацию, и пригодится новая технология, благодаря которой на МКС можно будет не только избавляться от углекислого газа, но и получать питьевую воду.

"Предельная концентрация для CO2 — полпроцента от объема воздуха. Если концентрация выше, то люди, вдыхающие такой воздух, подвергаются разнообразным негативным эффектам. Например, испытывают слабость и головную боль. Если концентрация диоксида углерода выше тринадцати процентов, то наступает летальный исход", — рассказывают ученые.