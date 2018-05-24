Ученые рассказали, почему у птиц нет зубов‍

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Вопрос "Почему у птиц нет зубов?", несмотря на свое довольно детское звучание, является весьма важным для понимания эволюционной биологии пернатых — пишут зарубежные палеонтологи в материале, который был опубликован на страницах научного издания Biology Letters.

Ученые предполагают, что эволюционный отказ птиц от зубов дал пернатым весьма ощутимое преимущество, если взглянуть на особенности их эмбрионального развития.

"Зубы, которые были у предков птиц (динозавров), серьезно замедляли эмбриональное развитие ящеров. А время инкубации яиц, как мы знаем, является весьма важным фактором, который определяет выживаемость всей популяции. То есть, мутация, в результате которой птицы утратили зубы, очень хорошо закрепилась на эволюционном уровне, потому что реально ускоряла развитие эмбрионов", — рассказывают ученые.

Ранее считалось, что птицы лишились зубов потому, что этот фактор облегчил полет. Но эта теория дает трещину, если взглянуть на нелетающих птиц, у которых тоже нет зубов. То есть, причина утраты зубов пернатыми все-таки связана с ускорением эмбрионального развития — теперь ученые подтвердили это наверняка.