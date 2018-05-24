Ученые узнали, куда и почему ушли коренные американцы‍

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Коренные жители прибрежных территорий, на которых в настоящее время расположен американский штат Луизиана, покинули эти земли из-за того, что они стали непригодными для проживания — говорят сотрудники Иллинойсского университета, попытавшиеся разобраться в причинах исхода носителей культуры Плакемин из прибрежных районов Луизианы.

Культура Плакемин возникла в низовье Миссисипи в тринадцатом веке — ее носители возводили многочисленные курганы, которые были объединены в целые храмовые комплексы и имели большое церемониальное значение.

"Люди культуры Плакемин выбирали для жизни места, где не было проблем с водными ресурсами — пресной воды, при этом, должно было хватать для существования относительно крупных поселений. К примеру, в месте, которое мы знаем как Grand Caillou, в свое время жили около пятисот человек. Со временем, однако, это поселение пришло в упадок. И причина связана именно с недостатком пресной воды", — рассказывают исследователи.

Радиоуглеродное исследование и анализ изотопов углерода, которым ученые подвергли территорию поселения Grand Caillou, показали, что коренные жители дельты реки Миссисипи покинули свои жилища в 1400 году нашей эры — так произошло потому, что в источники пресной воды стала проникать соленая вода, то есть, территория оказалась непригодной для жизни.