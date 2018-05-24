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Психологи назвали один из важных навыков в отношениях. Это, по их мнению, превращает «любовь ребенка» во «взрослую любовь», а только она способна сделать отношения крепкими и долгими.

Психолог Университета Мэриленд сравнивает любовь с поведением ребенка. Оно эмоциональное, импульсивное, управляемое лимбической зоной головного мозга. Взрослая любовь стабильна и управляется префронтальным отделом.

Первая наполнена не только радостью, но и болью, из-за одержимости и неспособности такой любви «видеть» существование других людей. Вторая содержит сострадание и заботу, основанные на способности понять точку зрения другого человека.

Любовь раскрывает наши самые глубокие уязвимости. Никто не может «нажимать эмоциональные кнопки»так же легко, как близкие. Подобно тому, как дети бессильны над своими эмоциональными состояниями, и обладают большой властью над эмоциональными состояниями других, ведет себя и «любовь ребенка».

Она вынуждает объект любви чувствовать себя плохо, выдвигая ему обвинения: «Ты должен понимать, что я чувствую. Ты должен чувствовать то же, что и я». Влюбленные таким типом любви чувствуют себя отвергнутыми и обманутыми, когда их партнеры думают и ведут себя не как они. Они не признают, что партнер может чувствовать по-другому.

«Я чувствую себя отвергнутым, а ты холодный и равнодушный». Такое ложное восприятие гарантированно разрушит любые отношения. Такие обвинения заставляют партнера защищаться, вызывают конфликт, ослабляют эмоциональную связь и, соответственно, любовь.

Чтобы этого не происходило, нужно кое-чему научиться. Самым важным навыком в отношениях является «бинокулярное зрение». Именно оно позволяет любить взрослой любовью, которая не приводит к разрушению отношений. Это способность понимать, что партнер – другой человек, умение видеть его глазами.

Только бинокулярное зрение может дать точную картину любого взаимодействия и отношений в целом. Независимо от того, насколько точно мнение одного партнера, это неполная картина отношений. С бинокулярным зрением вы не отказываетесь от вашей точки зрения, вы просто дополняете ее, через более глубокое понимание партнера.