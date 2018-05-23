Ученые уверяют, что Стоунхендж построили не люди

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Каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж, расположенное на территории британского графства Уилтшир и представляющее собой объект Всемирного наследия, было построено не людьми — заявляет валлийский исследователь Брайан Джон.

Но не спешите думать, что Стоунхендж построили инопланетяне или какие-то представители альтернативной земной разумной цивилизации — все гораздо проще. Мегалитическое сооружение, как уверяет Джон, появилось на территории современного Уилтшира благодаря... леднику, который принес сюда огромные валуны своей хтонической силой.

Брайан Джон предлагает оригинальную разгадку для тайны, над которой уже много лет бьются археологи — ученые не знают, как массивные камни, которые явно были перенесены на место Стоунхенджа из Уэльса, преодолели сто сорок миль и оказались в Англии.

"Я не понимаю, почему версия о леднике до сих пор не является общепринятой. Очевидно же, что только отступающий ледник мог принести сюда эти огромные валуны. Людям оставалось лишь сложить их в круглую структуру. Есть, впрочем, вариант, который вообще исключает человеческое вмешательство — камни могли сложиться в круг благодаря удивительной природной случайности", — говорит ученый.