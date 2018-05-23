Среда 23 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые уверяют, что Стоунхендж построили не люди

Ученые уверяют, что Стоунхендж построили не люди

Среда, 23 Мая 2018 12:21
Ученые уверяют, что Стоунхендж построили не люди Фото из открытых источников

Каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж, расположенное на территории британского графства Уилтшир и представляющее собой объект Всемирного наследия, было построено не людьми — заявляет валлийский исследователь Брайан Джон.

 

Но не спешите думать, что Стоунхендж построили инопланетяне или какие-то представители альтернативной земной разумной цивилизации — все гораздо проще. Мегалитическое сооружение, как уверяет Джон, появилось на территории современного Уилтшира благодаря... леднику, который принес сюда огромные валуны своей хтонической силой.

 

Брайан Джон предлагает оригинальную разгадку для тайны, над которой уже много лет бьются археологи — ученые не знают, как массивные камни, которые явно были перенесены на место Стоунхенджа из Уэльса, преодолели сто сорок миль и оказались в Англии.

 

"Я не понимаю, почему версия о леднике до сих пор не является общепринятой. Очевидно же, что только отступающий ледник мог принести сюда эти огромные валуны. Людям оставалось лишь сложить их в круглую структуру. Есть, впрочем, вариант, который вообще исключает человеческое вмешательство — камни могли сложиться в круг благодаря удивительной природной случайности", — говорит ученый.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Стоунхендж
Главное за сутки
СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России СМИ узнали о возможном запрете Booking.com в России Ростуризм по поручению Министерства культуры РФ до 4 июня рассмотрит предложение ограничить деятельность туристического сервиса Booking.com в России. По информации издания, в Ростуризм 21 мая поступило письмо Минкультуры с поручением…
Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Трамп: Даже шпион в моем штабе не нашел "сговора с Россией" Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было. Ранее газета…
Украина вышла из ряда договоров с СНГ Украина вышла из ряда договоров с СНГ Опубликован указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Соответствующий документ размещен на сайте президента Украины Петра Порошенко. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:…

Читайте также
Надпись «Сделано в Китае» найдена на затонувшем 800 лет назад судне Надпись «Сделано в Китае» найдена на затонувшем 800 лет назад судне Надпись, означающая что-то вроде: "Сделано в Китае", обнаруженная на средневековых керамических изделиях, затонувших восемьсот лет назад вместе с перевозившим их кораблем, помогла археологам определить дату кораблекрушения. По данным научного издания…
У табака обнаружили неожиданные полезные свойства‍ У табака обнаружили неожиданные полезные свойства‍ Обнаруженное в декоративном табаке белковое соединение может применяться для борьбы с инфекционными болезнями — говорят ученые из Австралии, внезапно обнаружившие полезные свойства у растения, считавшегося исключительно вредным. Вещество, которое содержится…
Ученые назвали оптимальный возраст милоты щенят‍ Ученые назвали оптимальный возраст милоты щенят‍ Возраст максимальной милоты щенят, на определении которого сконцентрировались ученые из Соединенных Штатов Америки, составляет от шести до восьми недель. Исследователи уверены, что это неслучайно. Именно в этом возрасте происходит отлучение…
Ученые: Первое занятие любовью влияет на длительность отношений пары Ученые: Первое занятие любовью влияет на длительность отношений пары Американские ученые, попытавшиеся понять, где начинается разница между краткосрочными и долгосрочными романтическими отношениями, уверены, что определяющее значение имеет первая половая близость. Материал, посвященный этому довольно интересному исследованию, появился на страницах…
Фото
Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп Когда из Африки до Азии всего один шаг - карта мира на озере Клейтруп

Обогнуть земной шар пешком звучит как трудная задача, которая потребует нескольких лет жизни, серьез...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

После каникул депутаты пишут сочинение на тему "Как я провёл следственный комитет".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.