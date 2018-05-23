На холодном Марсе колонизаторов ждет тепловой удар - ученые

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Марс расположен несколько дальше от Солнца, чем Земля, поэтому температура на его поверхности ниже, чем на поверхности нашей планеты. Этот факт, однако, не помешает колонизаторам, которые в перспективе отправятся покорять Красную планету, перегреваться — пишет информационный ресурс ToDay News Ufa.

Изучая физиологические показатели астронавтов, живущих и работающих на борту Международной космической станции, ученые открыли довольно интересный феномен — оказалось, что в условиях пониженной гравитации человеческому организму гораздо труднее осуществлять терморегуляцию.

"Температура тела астронавта составляет тридцать семь градусов Цельсия в спокойном состоянии и может подниматься до сорока градусов при физнагрузках. Все дело в отсутствии гравитации, а также в некоторых других факторах, специфических для космического пространства", — говорят эксперты.

На Марсе, как мы знаем, гравитация на шестьдесят с лишним процентов слабее, чем на Земле, так что перегрев, обусловленный низкой гравитацией, станет еще одной актуальной проблемой для покорителей четвертой планеты. Еще одной, потому что их и так поджидает масса сложностей — отсутствие нормальной атмосферы, радиация, в целом чужая среда и так далее.