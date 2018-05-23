Ученые: Наркоз действует на растения так же, как и на людей‍

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Анестетические вещества, используемые для местного обезболивания или наркоза, могут воздействовать на представителей царства растений. Столь удивительный вывод сделали сотрудники Института клеточной и молекулярной ботаники Университета Бонна, осуществившие экспериментальное исследование, заставляющее по-другому взглянуть на растения.

"Удивительно, но факт — вещества, которые используются в качестве анестетиков, похожим образом действуют и на людей с животными, и на растения. Это просто фантастика какая-то, ведь растения не обладают нервной системой!", — рассказывает один из ведущих авторов исследования, профессор Франтишек Балушка.

Ученые проводили эксперименты с анестетиками над несколькими растениями — в частности, над мимозой стыдливой, горохом и венериной мухоловкой.

"Мимоза стыдливая, которая в обычном состоянии обладает сверхспособностью в виде чувствительных к касанию листьев, будучи обработанной анестетиком теряла это свойство. Усики гороха тоже переставали шевелиться под наркозом. Венерина мухоловка переставала быть хищником и позволяла насекомым гулять по себе", — отмечают ученые.

Чем же объясняется воздействие наркоза на растения? Эксперты считают, что все дело в блокировании потенциалов действия, то есть, речь идет о нарушениях на уровне мембран клеток.