Ученые: Песни помогают существам разного вида найти общий язык

Обитающие в Австралии певчие птицы рода Malurus (расписные малюры) устанавливают вокальную коммуникацию не только с представителями своего собственного вида, но и с птицами других видов малюровых. При этом, пернатые способны отличать представителей других видов, живущих по соседству, от птиц другого вида, которые живут в дальних ареалах.
Эта уникальная особенность появилась у малюров, вынужденных делить одну и ту же территорию между отдельными видами, для того, чтобы лучше противостоять хищникам и другим угрозам.
"Блестящие расписные малюры часто делят территорию с разноцветными расписными малюрами — в таких условиях птицам просто приходится понимать друг друга, потому что вокализация помогает им выживать. Коммуникация между разными видами, то есть, гетерогенная коммуникация, у птиц рода Malurus является особенно интересной", — говорят орнитологи из Соединенных Штатов Америки, сосредоточившиеся на изучении австралийских певчих птиц.
Выяснилось, что разница, которая существует между пением малюровых, обитающих в разных ареалах, может использоваться птицами для распознавания "своих" и "чужаков" — с последними, при этом, малюры, вне зависимости от вида, ведут себя гораздо более агрессивно — то есть, факт территориального соседства является для них более важным, чем факт биологического родства.
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