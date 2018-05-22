Вторник 22 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Песни помогают существам разного вида найти общий язык

Ученые: Песни помогают существам разного вида найти общий язык

Вторник, 22 Мая 2018 15:04
Ученые: Песни помогают существам разного вида найти общий язык Фото из открытых источников

Обитающие в Австралии певчие птицы рода Malurus (расписные малюры) устанавливают вокальную коммуникацию не только с представителями своего собственного вида, но и с птицами других видов малюровых. При этом, пернатые способны отличать представителей других видов, живущих по соседству, от птиц другого вида, которые живут в дальних ареалах.

 

Эта уникальная особенность появилась у малюров, вынужденных делить одну и ту же территорию между отдельными видами, для того, чтобы лучше противостоять хищникам и другим угрозам.

 

"Блестящие расписные малюры часто делят территорию с разноцветными расписными малюрами — в таких условиях птицам просто приходится понимать друг друга, потому что вокализация помогает им выживать. Коммуникация между разными видами, то есть, гетерогенная коммуникация, у птиц рода Malurus является особенно интересной", — говорят орнитологи из Соединенных Штатов Америки, сосредоточившиеся на изучении австралийских певчих птиц.

 

Выяснилось, что разница, которая существует между пением малюровых, обитающих в разных ареалах, может использоваться птицами для распознавания "своих" и "чужаков" — с последними, при этом, малюры, вне зависимости от вида, ведут себя гораздо более агрессивно — то есть, факт территориального соседства является для них более важным, чем факт биологического родства.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости коммуникация
Главное за сутки
Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Иностранные журналисты посетят ядерный полигон в КНДР завтра Ядерный полигон, расположенный в северной части Корейской Народной Демократической Республики, станет местом паломничества иностранных журналистов — представители прессы, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, посетят военный объект завтра, если позволят…
В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России В Великобритании допустили ужесточение британских санкций против России Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает введение США дополнительных санкций в отношении России действенной мерой и рассматривает возможность аналогичного шага со стороны Лондона. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на…
МИД Украины допустил обмена Вышинского на Сенцова МИД Украины допустил обмена Вышинского на Сенцова Киев готов рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна…

Читайте также
Надпись «Сделано в Китае» найдена на затонувшем 800 лет назад судне Надпись «Сделано в Китае» найдена на затонувшем 800 лет назад судне Надпись, означающая что-то вроде: "Сделано в Китае", обнаруженная на средневековых керамических изделиях, затонувших восемьсот лет назад вместе с перевозившим их кораблем, помогла археологам определить дату кораблекрушения. По данным научного издания…
Ученые развернули третий кластер нейтринного телескопа на дне Байкала Ученые развернули третий кластер нейтринного телескопа на дне Байкала На дне озера Байкал появился третий кластер нейтринного телескопа Baikal-GVD, предназначенного для изучения таинственных элементарных частиц нейтрино. Проект, по словам представителей Иркутского государственного университета, поможет исследованиям, посвященным истории появления Вселенной.…
У табака обнаружили неожиданные полезные свойства‍ У табака обнаружили неожиданные полезные свойства‍ Обнаруженное в декоративном табаке белковое соединение может применяться для борьбы с инфекционными болезнями — говорят ученые из Австралии, внезапно обнаружившие полезные свойства у растения, считавшегося исключительно вредным. Вещество, которое содержится…
Почему людям не нравится звук собственного голоса, узнали ученые Почему людям не нравится звук собственного голоса, узнали ученые Рано или поздно в жизни у каждого человека наступает момент, когда он слышит свою речь в записи и с ужасом отмечает, что его голос звучит совершенно не так, как он…
Фото
Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии Скала Прекестулен - покоренная вершина Норвегии

Когда ледники вырезали Норвегию из живой скалы, ледяные гиганты, должно быть, создали Прекестулен дл...

Видео

 

Королевская свадьба 2018 года Принц Гарри и Меган Маркл

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

А вот когда красную рыбу хочется закусывать красной икрой и запивать белым вином, это йода в организме не хватает или совести?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.