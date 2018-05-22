Ученые провели глобальную перепись биомассы Земли

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Нет, не пытайтесь найти свое имя в результатах этой переписи — исследование, посвященное распределению биомассы по планете, проходило, можно сказать, анонимно. К тому же, масса всех живущих на планете людей составляет всего 0.01% от общей биомассы.

Главный вывод, сделанный учеными, является вполне предсказуемым — восемьдесят с лишним процентов биомассы — это растительные организмы. А общая масса живущих на поверхности Земли организмов превышает массу морских существ примерно на два порядка.

"Данные о распределении биомассы являются довольно важными для современной науки — зная, как конкретно распределена биомасса, мы сможем понять, как развивается земная биосфера в целом. И не только — такая информация позволяет нам, например, оценить влияние климатических изменений на биосферу", — говорит Рон Мило из Института имени Вейцмана, ведущий автор исследования.

Ученые, объединенные под началом Мило, подсчитали, что общая биомасса, если измерять ее в углероде, составляет около пятисот миллиардов тонн. Подавляющая доля этой массы приходится на царство растений — им принадлежит четыреста пятьдесят миллиардов тонн углерода.