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Ученые провели глобальную перепись биомассы Земли

Вторник, 22 Мая 2018 14:10
Ученые провели глобальную перепись биомассы Земли Фото из открытых источников

Нет, не пытайтесь найти свое имя в результатах этой переписи — исследование, посвященное распределению биомассы по планете, проходило, можно сказать, анонимно. К тому же, масса всех живущих на планете людей составляет всего 0.01% от общей биомассы.

 

Главный вывод, сделанный учеными, является вполне предсказуемым — восемьдесят с лишним процентов биомассы — это растительные организмы. А общая масса живущих на поверхности Земли организмов превышает массу морских существ примерно на два порядка.

 

"Данные о распределении биомассы являются довольно важными для современной науки — зная, как конкретно распределена биомасса, мы сможем понять, как развивается земная биосфера в целом. И не только — такая информация позволяет нам, например, оценить влияние климатических изменений на биосферу", — говорит Рон Мило из Института имени Вейцмана, ведущий автор исследования.

 

Ученые, объединенные под началом Мило, подсчитали, что общая биомасса, если измерять ее в углероде, составляет около пятисот миллиардов тонн. Подавляющая доля этой массы приходится на царство растений — им принадлежит четыреста пятьдесят миллиардов тонн углерода.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Биология
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