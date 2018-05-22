Фото из открытых источников

Ученые рассказали, в чем польза неопределенности в отношениях. Исследование международной группы ученых опубликовано в издании Computers in Human Behavior.

Данная особенность влияет как на потенциальную пару, так и на устоявшуюся. Оказывается, неопределенность в отношениях (другими словами, когда вы не знаете, что чувствует к вам партнер) может оказать им полезную службу. Факторы, на которые она влияет, играют ключевую роль в отношениях.

Неуверенность в чувствах партнера оживляет отношения, возвращает интерес, притяжение. Когда люди узнают, что партнер любит или не любит их, они склонны отвечать взаимностью с одинаковой симпатией или неприязнью. Часто, однако, люди не уверены в романтических намерениях партнера, задаваясь вопросом, действительно ли этот партнер заинтересован в них, и это вызывает смешанные чувства, именно которые и дают заряд эмоций и встряску отношениям.

С одной стороны, неизвестность может порождать изнурительную тревогу, переживания, которые мотивируют на дистанцирование от партнера, по поводу которого есть высокий шанс отвержения. Многие женщины, да и мужчины, предпочитают отказаться от отношений, если не уверены, любит ли их партнер. С другой стороны, эмоции, порожденные непредсказуемостью партнера, усиливают реакцию на их поведение, делая ее более приятной. Т.е. если вы долго ждали признания в любви, когда вы его наконец услышите вам будет гораздо приятнее.

Было проведено шесть этапов исследования, показавших влияние неопределенности на интерес ( в том числе и интимный) потенциального или имеющегося партнера. В целом, данные показывают, что люди склонны избегать поиска партнеров, которые могут причинить им боль. Однако не все так однозначно.

Это также может пробудить чувства, что вызовет желание начать или продолжить романтические отношения с партнером. Неопределенность одновременно является механизмом, направленным на то, чтобы защититься от инвестиций в отношения, будущее которых сомнительно и механизмом, оживляющим отношения.