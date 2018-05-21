Источником «инопланетных сигналов» ученые назвали странные объекты

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Быстрые радиовсплески, которые уже несколько лет не дают покоя астрономам, изучающим радиосигналы из космоса, обзавелись новым теоретическим объяснением — астрофизики из Китайской Народной Республики предположили, что мощные вспышки излучения провоцируются таинственными процессами на "странных" звездах.

"Под странными звездами подразумеваются пульсары определенного типа. В недрах этих небесных тел "варится" кварковый "суп", который состоит из кварков трех типов. Особенный интерес представляют собой так называемые странные кварки — низкое энергетическое состояние, в котором пребывает эта материя, делает эти кварки стабильными. В веществе странных кварков иногда появляется состоящая из обыкновенных нейтронов материя, которая затем вытесняется на поверхность звезды, где существует в виде твердой коры. Разрушение этой коры, которое происходит, когда она становится слишком массивной, и является, как мы предполагаем, причиной быстрых радиовсплесков", — цитирует китайских ученых издание Science Alert.

Лишившись коры, кварковое светило на некоторое очень непродолжительное время превращается в генератор невероятно интенсивного электромагнитного излучения — именно его земные приборы и регистрируют в виде загадочных сигналов, которые, как предполагают некоторые эксперты, являются "сигналами инопланетян".

В реальности, как видно, быстрые радиовсплески могут не иметь ничего общего с деятельностью гипотетических пришельцев.