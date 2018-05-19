Тюлени помогли измерить температуру воды в Антарктике

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Ученые из Швеции и Великобритании, закрепившие специальные датчики на тюленях, смогли получить ценные данные о температуре воды в Антарктике — пишет научное издание Geophysical Research Letters.

"Мы получили параметры водных масс антарктических морей в разные времена года и тщательно проанализировали эти данные. Выяснилось, например, что глубоко залегающий слой теплой воды, существующий в море Амундсена, является более толстым в период с августа по октябрь. Если бы не тюлени, мы не смогли бы получить необходимые для открытия данные", — говорит ведущий автор исследования, сотрудник Стокгольмского университета Фабьен Роке.

Ученые под руководством Роке закрепили датчики на четырнадцати обитателях антарктических морей — семеро из них были тюленями Уэддела, и еще семеро — южными морскими слонами.

Задействованный учеными метод сбора данных, как отмечается, может пригодиться не только климатологам, но и представителям других направлений науки — например, морским биологам, которые благодаря закрепленным на животных датчиках могут отслеживать изменения в их поведении, обусловленные сезонными факторами.