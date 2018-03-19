Ученые назвали страны, которые исчезнут из-за глобального потепления

Глобальное потепление, как сообщают ученые из США, угрожает существованию целых государств. Это, если что, преимущественно малые островные страны, но все же — речь идет о довольно внушительных по площади территориях, которые к середине двадцать второго века окажутся полностью под водой.
Если глобальное потепление будет продолжать следовать сценарию, который уже наметили ученые, то к 2150 году под водой исчезнут территории, на которых проживает около пяти миллионов человек.
А ведь характер глобального потепления может быть и несколько более агрессивным — в таком случае его последствия будут совсем уж катастрофическими. Предсказать все это наверняка, впрочем, пока что довольно трудно — слишком много переменных в этом постоянно изменяемом уравнении.
"Парижское климатическое соглашение, как считается, должно спасти человечество от таких глобальных катастроф, как потепление планетарного масштаба. Но мы доказали, что это не так. Люди в любом случае столкнутся с ужасными последствиями климатических изменений. К концу двадцать первого века, например, чудовищно разрушительные ураганы станут обыденностью, а к середине двадцать второго века океан поглотит значительные части суши. Все это — новая реальность мира, в котором властвует глобальное потепление", — рассказывают сотрудники Принстонского университета.
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- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
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